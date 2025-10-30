Il patrimonio delle famiglie lombarde Risparmi saliti di altri 50 miliardi
La Lombardia si conferma una regione ricca, con le famiglie che continuano ad aumentare i risparmi nonostante il contesto di incertezza economica e il calo dei tassi di interesse. Nel 2024, secondo un’analisi della Fabi, la ricchezza finanziaria delle famiglie lombarde ha raggiunto un totale di 549,3 miliardi di euro, segnando un aumento del 9,6% (+48,3 miliardi) rispetto ai 501 miliardi del 2023. L’incremento è stato guidato principalmente dalla forte crescita negli investimenti finanziari, tra fondi di investimento, azioni e titoli di Stato, che hanno registrato un aumento del 18,7% (più 50,5 miliardi), passando da 270,5 miliardi nel 2023 a 321 miliardi nel 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
