Il paradosso della messa a disposizione permanente Lettera
Inviata da Simone Billeci - C’è un dettaglio apparentemente tecnico che nasconde una delle grandi distorsioni del sistema scolastico italiano: l’ora di insegnamento. Sulla carta dura sessanta minuti, ma nella realtà delle scuole spesso si riduce a cinquanta o cinquantacinque, per adattarsi agli orari dei trasporti, ai turni di mensa, alla gestione dei cambi d’ora e a mille altri fattori organizzativi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DOMENICA 2 NOVEMBRE ore 18.00 - BASILICA DI SANT'EUFEMIA SANTA MESSA RICORDANDO I DEFUNTI ULTIMO ANNO 1° ottobre 2024 - 30 settembre 2025 Uno dei più grandi paradossi cristiani è il celebrare la vita nel momento della morte. Ricordan Vai su Facebook