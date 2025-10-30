Il paradosso della messa a disposizione permanente Lettera

Orizzontescuola.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inviata da Simone Billeci - C’è un dettaglio apparentemente tecnico che nasconde una delle grandi distorsioni del sistema scolastico italiano: l’ora di insegnamento. Sulla carta dura sessanta minuti, ma nella realtà delle scuole spesso si riduce a cinquanta o cinquantacinque, per adattarsi agli orari dei trasporti, ai turni di mensa, alla gestione dei cambi d’ora e a mille altri fattori organizzativi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Paradosso Messa Disposizione Permanente