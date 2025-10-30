Il papà di Andrea Sempio indagato per corruzione | l' accelerazione nella nuova indagine sul caso Garlasco

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione. L'anticipazione è stata data dai social del Tg1. L'avvocata dei Sempio Angela. 🔗 Leggi su Today.it

