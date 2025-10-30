Il papà di Andrea Sempio indagato per corruzione | l' accelerazione nella nuova indagine sul caso Garlasco
Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione. L'anticipazione è stata data dai social del Tg1. L'avvocata dei Sempio Angela. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Giuseppe, il padre di Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, secondo l'ipotesi accusatoria degli inquirenti, avrebbe versato 20-30mila euro all' ex aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per archiviare la po - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Andrea Sempio: “Lovati si è fatto prendere dall’aspetto mediatico. Chiara Poggi? Non avevamo rapporti" - X Vai su X
Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm per archiviare il figlio» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto ... Scrive ilgazzettino.it
Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm di Pavia» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto ... Come scrive msn.com
Indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio: avrebbe versato 20-30mila euro a ex procuratore - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato ... Segnala msn.com