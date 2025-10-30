Il padre di Simone De Bianchi vuole incontrarlo | succederà stasera

S tasera su Canale 5 va in onda il Grande Fratello. E no, non è un errore: oggi, giovedì 30 ottobre alle 21:20, Simona Ventura torna protagonista con la seconda puntata settimanale annunciata nella diretta di lunedì scorso. A dispetto di ascolti decisamente non esaltanti il reality di Canale 5 torna in prima serata fino a contrordine. È una scelta che sa di rilancio che, si spera, faccia affezionare il pubblico al format e agli inquilini. Che stasera daranno il benvenuto nella Casa a Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio. Dopo due comparsate per richiamare all’ordine il fidanzato, da oggi diventa una concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il padre di Simone De Bianchi vuole incontrarlo: succederà stasera

