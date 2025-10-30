Il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione

Giuseppe Sempio è indagato è indagato dalla procura di Brescia per corruzione. Il padre di Andrea, unico per concorso in omicidio di Chiara Poggi nell'inchiesta bis sul caso Garlasco, è stato iscritto al registro degli indagati. L'accusa è legata alla prima archiviazione del 2017. L'anticipazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

