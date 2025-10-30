Il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione il pizzino in casa e i soldi per l’ex pm Venditti su Garlasco | Da lui 20-30mila euro
È indagato Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell’inchiesta bis su Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo l’anticipazione del Tg1, l’uomo è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia con l’accusa di corruzione. L’accusa sui bonifici a Venditti per insabbiare l’inchiesta. Del possibile coinvolgimento del padre di Andrea Sempio si parlava da mesi. In particolare da quel famoso pizzino, trovato in uno dei bloc notes sequestrati nella sua abitazione, su cui si leggeva: « Venditti gip archivia x 20.30 € euro ». Il riferimento era all’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, che sarebbe stato pagato per archiviare la posizione del figlio Andrea nell’inchiesta del 2017. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Giuseppe, il padre di Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, secondo l'ipotesi accusatoria degli inquirenti, avrebbe versato 20-30mila euro all' ex aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per archiviare la po - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm per archiviare il figlio» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto ... ilmessaggero.it scrive
Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione: il caso dei 20-30mila euro versati al pm - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla ... Scrive ilmessaggero.it
Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia p ... Si legge su ilfattoquotidiano.it