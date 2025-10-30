Il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione il pizzino in casa e i soldi per l’ex pm Venditti su Garlasco | Da lui 20-30mila euro

È indagato Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell’inchiesta bis su Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo l’anticipazione del Tg1, l’uomo è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia con l’accusa di corruzione. L’accusa sui bonifici a Venditti per insabbiare l’inchiesta. Del possibile coinvolgimento del padre di Andrea Sempio si parlava da mesi. In particolare da quel famoso pizzino, trovato in uno dei bloc notes sequestrati nella sua abitazione, su cui si leggeva: « Venditti gip archivia x 20.30 € euro ». Il riferimento era all’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, che sarebbe stato pagato per archiviare la posizione del figlio Andrea nell’inchiesta del 2017. 🔗 Leggi su Open.online