Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine 0225 – “Tempi Impazziti”, ordinabile qui. Il Covid, l’invasione russa dell’Ucraina, i dazi di Donald Trump, i fronti di guerra in Medio Oriente, l’aumento del prezzo dell’energia, i nazionalismi, le strozzature nel Canale di Suez, i timori per lo Stretto di Hormuz. Negli ultimi cinque anni, una serie di eventi globali hanno catapultato il termine «geopolitica» nel mondo delle imprese. Dalle più grandi multinazionali alle più piccole realtà italiane. E le certezze sulle quali poggiava il mito della globalizzazione sono venute meno. Le catene di fornitura si sono interrotte, le materie prime sono venute meno, i missili hanno minacciato intere aree industriali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il nuovo strumento necessario a tutte le aziende per rimanere a galla