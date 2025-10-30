Il nuovo ospedale Lavori al traguardo | Spazio dedicato a Barbara Carron

Per Barbara Carron il progetto del nuovo ospedale di Fermo che la grande azienda della sua famiglia stava costruendo non era un lavoro come tutti gli altri. Della città e delle persone che la abitano si era innamorata, appena poteva era qui per controllare le fasi del progetto ma anche per respirare aria buona, per prendere fiato. Per questo è inevitabile e assolutamente naturale che un angolo dell’ospedale porti il suo nome, Barbara se n’è andata lo scorso anno a 51 anni, dopo un percorso di luce e di parole che ha donato a chiunque l’ha conosciuta, la sua famiglia oggi ha voluto che la cappella della struttura fermana che si sta concludendo fosse proprio dedicata a lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

