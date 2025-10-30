Oliva Il suono come esperienza: in via Bernina, al confine tra Isola e Maggiolina, ha aperto MOGO, un luogo che unisce cucina d’autore, cocktail bar e ascolto musicale di alta qualità. Il nome deriva dal termine sotho “mmogo“, che significa "insieme". MOGO è prima di tutto un listening bar, secondo un format nato in Giappone negli anni 60. Niente musica di sottofondo, niente volume al massimo: qui si ascolta davvero. Un impianto hi-fi artigianale, costruito su misura per lo spazio, diffonde un suono pulito, calibrato con cura, che diventa parte dell’esperienza. Le playlist e i dj set sono curati da Polifonic e Burro Studio Records, due realtà milanesi che lavorano tra club culture, arte visiva e ricerca sonora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo format. Cocktail d’autore e listening bar