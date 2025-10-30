Il nuovo format Cocktail d’autore e listening bar
Oliva Il suono come esperienza: in via Bernina, al confine tra Isola e Maggiolina, ha aperto MOGO, un luogo che unisce cucina d’autore, cocktail bar e ascolto musicale di alta qualità. Il nome deriva dal termine sotho “mmogo“, che significa "insieme". MOGO è prima di tutto un listening bar, secondo un format nato in Giappone negli anni 60. Niente musica di sottofondo, niente volume al massimo: qui si ascolta davvero. Un impianto hi-fi artigianale, costruito su misura per lo spazio, diffonde un suono pulito, calibrato con cura, che diventa parte dell’esperienza. Le playlist e i dj set sono curati da Polifonic e Burro Studio Records, due realtà milanesi che lavorano tra club culture, arte visiva e ricerca sonora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Ecco la Data Zero del nuovo format eventi tutto al femminile Vai su Facebook
Bisseck: "Il campionato è lungo, ogni partita conta. Siamo contenti e penso di aver fatto un'ottima partita in un ruolo nuovo. Cosa cambia da centrale? E' molto diverso, devo dare copertura perché vogliamo giocare più alti. Non faccio praticamente più fase offe - X Vai su X