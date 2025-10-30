Il nuovo beauty look di Brad Pitt con i baffi

C’era anche Brad Pitt tra i tifosi presenti in tribuna alla partita di baseball tra i Toronto Blue Jays e i Los Angeles Dodgers, e ad attirare l’attenzione è stato il suo nuovo “accessorio” di bellezza: un paio di baffi sale e pepe che spiccavano sul volto privo di barba. Brad Pitt con baffi sale e pepe allo stadio. L’attore 61enne era a malapena riconoscibile seduto accanto all’amico Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, ma il cambio di look si è reso necessario, come spesso accade, per ragioni di copione. Brad è infatti impegnato nelle riprese di Le avventure di Cliff Booth, spin-off del film di Quentin Tarantino C’era una volta a. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il nuovo beauty look di Brad Pitt, con i baffi

Approfondisci con queste news

