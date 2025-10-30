Il nuovo aereo supersonico silenzioso della Nasa | il Quesst vola per la prima volta

Per arrivare ad avere un nuovo aeroplano passeggeri supersonico in grado di superare il limite di Mach 1 senza più produrre il boato caratteristico che, un po’ impropriamente, chiamiamo muro del suono, da qualche anno la Nasa sta sviluppando il velivolo Quesst, nome che in realtà è la sigla di Quiet SuperSonic Technology, ovvero “Tecnologia per il supersonico quieto”. Il volo inaugurale del Quesst. L’idea è quella di soddisfare la domanda delle compagnie aeree e dei militari per voli supersonici che non abbiano più il problema del “bang sonico”, sperimentando nuove forme aerodinamiche e materiali. 🔗 Leggi su Panorama.it

