Il nuovo aereo supersonico silenzioso della Nasa | il Quesst vola per la prima volta

Panorama.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per arrivare ad avere un nuovo aeroplano passeggeri supersonico in grado di superare il limite di Mach 1 senza più produrre il boato caratteristico che, un po’ impropriamente, chiamiamo muro del suono, da qualche anno la Nasa sta sviluppando il velivolo Quesst, nome che in realtà è la sigla di Quiet SuperSonic Technology, ovvero “Tecnologia per il supersonico quieto”. Il volo inaugurale del Quesst. L’idea è quella di soddisfare la domanda delle compagnie aeree e dei militari per voli supersonici che non abbiano più il problema del “bang sonico”, sperimentando nuove forme aerodinamiche e materiali. 🔗 Leggi su Panorama.it

il nuovo aereo supersonico silenzioso della nasa il quesst vola per la prima volta

© Panorama.it - Il nuovo aereo supersonico “silenzioso” della Nasa: il Quesst vola per la prima volta

Leggi anche questi approfondimenti

nuovo aereo supersonico silenziosoIl video del primo volo di X-59, il jet supersonico “silenzioso” della Nasa - 59, il jet sperimentale della Nasa progettato per superare la barriera del suono, ha finalmente completato il suo primo volo, decollando dallo stabilimento 42 dell’Aeronautica Milit ... Da blitzquotidiano.it

nuovo aereo supersonico silenziosoX-59, il jet supersonico della Nasa che infrange la barriera del suono senza generare boom sonici - Negli hangar “Skunk Works” di Lockheed Martin a Palmdale, in California, ha preso forma uno dei progetti più audaci della NASA: l’X- Scrive ilmessaggero.it

nuovo aereo supersonico silenziosoL'aeroplano supersonico ''silenzioso'' NASA X-59 QueSST ha effettuato il suo primo volo! - 59 QueSST, realizzato da Lockheed Martin, ha effettuato il suo primo volo nei cieli californiani per ver ... Da hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Aereo Supersonico Silenzioso