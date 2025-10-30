Il nipote di Robert De Niro morto per overdose arrestate 5 persone | Si sono accordati per vendere droga

Arrestate cinque persone in relazione alla morte di Leandro Rodriguez, nipote di Robert De Niro, scomparso per overdose nel luglio 2023 a 19 anni. Gli uomini sono accusati di aver cospirato per distribuire droga: si sarebbero messi d'accordo per vendere "pillole contraffatte di Xanax arricchite con Fentanyl".

