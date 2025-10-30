Il Museo del Genio di Roma rinasce attraverso Vivian Maier e Ugo Nespolo | presentate le due mostre curate da Arthemisia
Domani, 31 ottobre 2025, per la prima volta dalla sua costruzione, che risale agli anni Trenta, l’ Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, riaprirà al pubblico, dopo una certosina opera di riqualificazione, nella sua rinnovata veste di Museo del Genio, nuovo centro culturale ed espositivo della capitale. Grazie alla collaborazione tra Ministero della Difesa, Esercito Italiano, Difesa Servizi e Arthemisia, l’edificio, con i suoi oltre quattromila metri quadrati a disposizione, sarà aperto tutti i giorni. I visitatori potranno ammirare cimeli, come l’attrezzatura radiotelegrafica di Guglielmo Marconi, custodite nel palazzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
