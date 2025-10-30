Il Mostro rivela che il male ci accompagna ogni giorno
La serie di Sollima e Fasoli non racconta solo un assassino: mette in scena il male quotidiano, quello che si annida nei gesti, nei desideri e nelle ombre di un’intera società. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I dettagli sul femminicidio di Pamela Genini. L'amica rivela le violenze subite dalla vittima. La mamma: "Quel mostro paghi" - facebook.com Vai su Facebook
"#mostrodifirenze" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
«Il Mostro» rivela che il male ci accompagna ogni giorno - E se sono brutte storie, questa infinitezza fa rima con irrisolutezza, oltre che con dolore. Come scrive ecodibergamo.it