Il Monza ha messo il turbo Bianco | Piedi per terra

"Vincere a Palermo, con tre gol di scarto, è tanta roba. Ma questa è solo la decima gara. Bisogna rimanere calmi, coi piedi per terra e pensare a lavorare". Tradotto: il Monza ha preso a correre veloce ma per lui il discorso promozione è ancora assai prematuro. Dopo la grande vittoria nello scontro diretto di martedì sera Paolo Bianco, in quello che ormai è un tratto distintivo della sua comunicazione, non si è scomposto e ha placato gli entusiasmi. D’altronde l’allenatore biancorosso, anche nei massimi momenti di difficoltà vissuti un mese fa, ha sempre cercato di mantenere l’equilibrio. In questi giorni Bianco si gode una squadra che di punti deboli sembra averne pochi, grazie anche alla crescita esponenziale di molti singoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
