Il mondo trattiene il fiato | Burioni abbandona Facebook Poi respira | si trasferisce su Substack A pagamento

Non voglio più farmi sputacchiare, dice il televirologo. Ma chi è che ha sputacchiato di più in questi anni? E comunque è sicuro che non insisteranno anche altrove, per quanto pagando? C'è una canzone di Renato Zero, “Finalmente te ne vai”: chissà perché mi veniva in mente scoprendo che il te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

