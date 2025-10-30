Il mondo impazzisce per l’italianità quella banale e quella oscura nelle serie tv

Dunque, ci sono due serie italiane o quasi che non potrebbero essere più diverse ma che stanno scalando le classifiche dello streaming. Su Prime c’è “Hotel Costiera”, produzione italo-americana che sembra una soap turca in trasferta a Positano. Su Netflix il Mostro di Firenze (“Il Mostro”) elogiato anche da Variety, in cima alla top ten globale della piattaforma. Il mondo del cinema piange per i tagli ministeriali, le serie evidentemente vanno dritte al punto. “Hotel Costiera” e “Il Mostro” funzionano bene insieme. Come se il pubblico globale avesse finalmente capito che l’Italia è proprio questo: un posto dove puoi gustare il limoncello al tramonto ma anche finire squartato in un bosco, forse ammazzato da un serial killer imprendibile che usa sempre la stessa Beretta calibro 22. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il mondo impazzisce per l’italianità, quella banale e quella oscura, nelle serie tv

