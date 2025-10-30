Il miracolo | la bambina che non doveva nascere è viva grazie all’intercessione dei Beati Beltrame Quattrocchi

La vita della bambina era a rischio per una grave minaccia di aborto naturale, ma la preghiera d’intercessione ai ai Beati coniugi Beltrame Quattrocchi ottiene il miracolo. Sono chiamati comunemente i “Beati Sposi“: si tratta dei Beati Beltrame Quattrocchi, Luigi e Maria, la coppia beatificata nel 2001 da San Giovanni Paolo II che ha vissuto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

