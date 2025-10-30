Il ministero dell' Istruzione apre le sue stanze alla cittadinanza ma a raccontare saloni affreschi e dipinti saranno i ragazzi formati dal FAI che diventeranno guide d’eccezione

D al 2026, chi varcherà le soglie del ministero dell’Istruzione non troverà solo uffici e corridoi istituzionali. Troverà saloni affrescati, biblioteche storiche, opere d’arte dimenticate. E soprattutto, troverà studenti. Ragazzi e ragazze delle scuole italiane che, in veste di “Apprendisti Ciceroni”, guideranno il pubblico alla scoperta del patrimonio artistico e culturale custodito nel Mim. Un modo per restituire alla cittadinanza luoghi che raccontano la storia del Paese, attraverso la voce delle nuove generazioni. Giornate Fai d’Autunno, record di 415mila visitatori in tutta Italia X Il FAI entra in classe, la scuola nel territorio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

