H a un cielo stellato sul soffitto, disegni sui sedili, luci soffuse che sembrano abbracciare chi sale a bordo. Non è un mezzo sanitario. Non è un'ambulanza. È il Pulmino dei Sogni e quando lo si vede arrivare sembra quasi una fiaba che prende forma. Dentro, ci sono bambini malati terminali, i loro genitori, i fratelli, gli accompagnatori. Alcune volte stanno andando verso una visita, altre verso momento di svago. Ma sempre, ogni volta, il viaggio è pensato per essere un'esperienza di bellezza, di normalità, di sollievo.

© Iodonna.it - Il mezzo colorato come l'arcobaleno accompagna gratuitamente bambini malati terminali e le loro famiglie verso le cure, ma anche verso gite o semplici momenti di sollievo. A idearlo sono stati Federico Lerza ed Elisa Di Girolamo, genitori di Alberto, morto a otto anni per un tumore