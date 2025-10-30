Il mezzo colorato come l' arcobaleno accompagna gratuitamente bambini malati terminali e le loro famiglie verso le cure ma anche verso gite o semplici momenti di sollievo A idearlo sono stati Federico Lerza ed Elisa Di Girolamo genitori di Alberto morto a otto anni per un tumore
H a un cielo stellato sul soffitto, disegni sui sedili, luci soffuse che sembrano abbracciare chi sale a bordo. Non è un mezzo sanitario. Non è un’ambulanza. È il Pulmino dei Sogni e quando lo si vede arrivare sembra quasi una fiaba che prende forma. Dentro, ci sono bambini malati terminali, i loro genitori, i fratelli, gli accompagnatori. Alcune volte stanno andando verso una visita, altre verso momento di svago. Ma sempre, ogni volta, il viaggio è pensato per essere un’esperienza di bellezza, di normalità, di sollievo. «Sto per ricevere un cuore»: il commovente annuncio della bimba malata al suo papà X La Casa di Alberto: un’eredità in movimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it
