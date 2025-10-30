Il Messico di Frida tutto in un musical Fra canzoni popolari e ballate mariachi

I colori accesi di Frida Kahlo, la sua vita così unica e difficile, la malattia, la politica, i viaggi, il rapporto con la morte (che per una messicana non è poi mai così cupo). C'è tanto nell'Opera Musical di Andrea Ortis Frida Opera Musical, in scena al Teatro degli Arcimboldi da questa sera al 2 novembre. E non è un caso che questa mole di suggestioni e aneddoti e luoghi narrati (dal Messico agli Stati Uniti, da Parigi ai rimandi al nostro contemporaneo) passino per una colonna sonora variegata dove esplodono generi come le canzoni popolari e le ballate mariachi, lo swing d'inizio 900, la chanson francese «e perfino rap e techno». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Messico di "Frida" tutto in un musical. Fra canzoni popolari e ballate mariachi

News recenti che potrebbero piacerti

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025 BIGLIETTI DISPONIBILI PER: Un viaggio straordinario nella vita e nelle opere di Frida Kahlo in collaborazione con il Museo Frida Kahlo “Casa Azul” e il Museo Diego Rivera Anahuacalli di Città del Messico e con il Patrocinio Vai su Facebook

Grazie per l’amore e il rispetto che professate al Messico e a Frida Kahlo. Profondamente commosso da “Frida, opera musicale” al suo debutto. —— Gracias por el amor y respeto que le profesan a México y a Frida Kahlo. Profundamente conmovido con Frida, - X Vai su X

Frida Opera Musical: arte, passione e rivoluzione con Drusilla Foer e... - Cast, teatri e date del tour Italiano (si parte dal Teatro Arcimboldi Milano) - Frida Opera Musical, lo spettacolo che racconta la straordinaria esistenza di Frida Kahlo, artista e icona del femminile, in un progetto teatrale che unisce impatto visivo, forza musicale e profondità ... Riporta affaritaliani.it

'Frida Opera Musical', il debutto a Milano con Drusilla Foer - Dal 30 ottobre al 2 novembre agli Arcimboldi debutta ‘Frida Opera Musical’, scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, con la regia di Andrea Ortis e la partecipazione di Drusilla Foer. Scrive milanotoday.it

La forza di Frida Kahlo illumina i teatri italiani nel musical con Drusilla Foer - Frida Opera Musical arriva nei teatri italiani: un viaggio tra arte e passione con Drusilla Foer e la regia di Andrea Ortis. Secondo agendaonline.it