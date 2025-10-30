il mese della sicurezza ugl fa tappa a catania | focus su prevenzione formazione e partecipazione

Ottobre, per UGL, è il mese dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con la campagna nazionale "Proteggiti, Formati, Amati – La sicurezza è un tuo diritto", dieci tappe in tutta Italia per richiamare l'attenzione su un problema sociale ancora aperto. Quella di Catania è stata la sesta

Oggi a #Catania, per il terzo convegno della campagna "Ottobre - mese della sicurezza", a parlare di #sicurezza, #formazione e #addestramento. #Italia #UGL

Il Mese della Sicurezza UGL fa tappa a Catania: focus su prevenzione, formazione e partecipazione - Si è svolto al Palazzo della Cultura di Catania, il convegno "Amati, benessere organizzativo, salute e partecipazione", promosso da UGL nell'ambito del Mese della Sicurezza 2025.

Siracusa, l'Ugl lancia "Ottobre, mese della sicurezza nei luoghi di lavoro" - Un incontro pubblico si terrà a Catania il 28 ottobre, con lo slogan dell'Ugl: "PROTEGGI – FORMATI – AMATI".

