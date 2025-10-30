Il mercato smartphone torna a crescere | +3% nel terzo trimestre 2025 ma grazie ai Paesi emergenti

Dday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le economie più mature faticano a tenere vive le spedizioni, tranne l’Europa che ha un debole sussulto positivo. Ma i veri mattatori sono Africa e Medio Oriente. 🔗 Leggi su Dday.it

il mercato smartphone torna a crescere 3 nel terzo trimestre 2025 ma grazie ai paesi emergenti

© Dday.it - Il mercato smartphone torna a crescere: +3% nel terzo trimestre 2025, ma grazie ai Paesi emergenti

News recenti che potrebbero piacerti

mercato smartphone torna crescereSmartphone in crescita nel terzo trimestre 2025: sfida continua tra Samsung e Apple, ecco i brand più forti - Il mercato globale degli smartphone torna a crescere nel terzo trimestre 2025 con un +3% su base annua, trainato da Samsung, Apple, Honor e Transsion. Si legge su multiplayer.it

mercato smartphone torna crescereCresce il mercato smartphone nel Q3 2025: Samsung e Apple guidano il settore - IDC conferma la ripresa del mercato smartphone: +2,6% nel Q3 2025, spinta dall’AI e dai modelli di fascia alta di Apple e Samsung. hdblog.it scrive

mercato smartphone torna crescereSamsung torna in vetta al mercato degli smartphone superando Apple - Samsung ha riconquistato e mantenuto la prima posizione nel mercato mondiale degli smartphone durante il terzo trimestre del 2025, superando nuovamente Apple per la terza volta consecutiva quest’anno. Segnala tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Mercato Smartphone Torna Crescere