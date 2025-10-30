Il mercato smartphone torna a crescere | +3% nel terzo trimestre 2025 ma grazie ai Paesi emergenti

Le economie più mature faticano a tenere vive le spedizioni, tranne l’Europa che ha un debole sussulto positivo. Ma i veri mattatori sono Africa e Medio Oriente. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il mercato smartphone torna a crescere: +3% nel terzo trimestre 2025, ma grazie ai Paesi emergenti

News recenti che potrebbero piacerti

Era il classico giro al mercato: scegliere, contrattare, portare a casa. Oggi la stessa freschezza e genuinità arrivano dal tuo smartphone. Con primifrutti.shop il mercato si è trasformato in digitale, ma i valori restano gli stessi: qualità, trasparenza, fiducia. #prim - facebook.com Vai su Facebook

iPhone 17 spinge Apple: nel mercato cinese è l’unica che cresce https://ilsole24ore.com/art/iphone-17-spinge-apple-mercato-cinese-e-l-unica-che-cresce-AHiwr6BD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760556 - X Vai su X

Smartphone in crescita nel terzo trimestre 2025: sfida continua tra Samsung e Apple, ecco i brand più forti - Il mercato globale degli smartphone torna a crescere nel terzo trimestre 2025 con un +3% su base annua, trainato da Samsung, Apple, Honor e Transsion. Si legge su multiplayer.it

Cresce il mercato smartphone nel Q3 2025: Samsung e Apple guidano il settore - IDC conferma la ripresa del mercato smartphone: +2,6% nel Q3 2025, spinta dall’AI e dai modelli di fascia alta di Apple e Samsung. hdblog.it scrive

Samsung torna in vetta al mercato degli smartphone superando Apple - Samsung ha riconquistato e mantenuto la prima posizione nel mercato mondiale degli smartphone durante il terzo trimestre del 2025, superando nuovamente Apple per la terza volta consecutiva quest’anno. Segnala tuttoandroid.net