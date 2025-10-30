Il mercato di San Martino si sposta in piazza Toniolo | i provvedimenti alla viabilità

Da sabato 1° novembre, come annunciato, il mercato che si svolge nei giorni di mercoledì e sabato, sarà spostato da via San Martino a piazza Toniolo. La decisione è stata adottata per migliorare l’organizzazione degli spazi e una maggiore visibilità, in accordo tra l'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it