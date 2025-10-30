Il mercato del lavoro in Puglia | caratteristiche dinamiche e fabbisogni occupazionali
BRINDISI - Arpal Puglia presenta il suo primo rapporto sul Mercato del lavoro in Puglia. Un incontro di analisi sui principali trend occupazionali per il triennio 2025-2028, sui fabbisogni delle imprese e sulle prospettive di sviluppo del sistema produttivo locale.Il convegno si colloca. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
