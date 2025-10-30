Il mercatino di Ceccano
Al mercatino trovi il fascino dell'artigianato locale. Tra le vie del borgo, il Mercatino dell'Artigianato ti aspetta con creazioni fatte a mano, idee regalo originali, creazioni natalizie e pezzi unici che raccontano la passione dei nostri artigiani. Un'occasione speciale per scoprire tradizioni.
IL MERCATINO DI CECCANO . Domenica 12 ottobre 2025 ed ogni seconda domenica del mese. dalle ore 9.30 alle 18.00. Piazza XXV LUGLIO. . VI ASPETTIAMO NUMEROSI. Seconda domenica del mese, a CECCANO, passeggiando tra bancarelle
