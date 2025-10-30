Il match Napoli-Spezia alterato dall’arbitro

C’è anche una partita dalla Primavera dello Spezia giocata nel 2024, nel filone di indagini che ieri ha visto finire agli arresti domiciliari cinque persone, che dovranno rispondere dell’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti (che restando in tema calcistico avevano nominato l’operazione ‘Penalty’) in tutta la vicenda non sarebbero stati coinvolti calciatori nè tecnici, tantomeno quelli aquilotti: il principale indagato sarebbe un arbitro, Luigi Catanoso della sezione Aia di Reggio Calabria che stando alle accuse avrebbe alterato i risultati di una serie di gare da lui dirette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

