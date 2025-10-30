Il Marotta furioso e l’uso strategico delle lamentele hanno prodotto l’interminabile Var a Lecce per un rigore fantasma

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 9° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Comincia un altro campionato. Quello senza il Re. Comincia nel Salento terra del mister. Comincia con i tre punti sempre benedetti. Ma in fondo è la sola nota positiva d’una partita appiccicosa che poteva finire peggio. In campo i sopravvissuti ai tredici infortuni. Primo tempo. Napoli sterile e Lecce chiuso. La partita per avere un senso deve aspettare il minuto 54. Spiovente innocuo in area azzurra. Fermi tutti: qui c’è una mano. Interminabile il Var. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Marotta furioso e l’uso strategico delle lamentele hanno prodotto l’interminabile Var a Lecce per un rigore fantasma

Argomenti simili trattati di recente

Inter, $Marotta furioso: “Il rigorino per il $Napoli ha condizionato la partita!” - X Vai su X

Caos arbitri, è una crisi senza fine: Rocchi è furioso, tutte le sue decisioni - facebook.com Vai su Facebook

Marotta, dare l'Inter a Chivu è stata scelta lungimirante - La scelta di affidare l'Inter a Cristian Chivu "è stata lungimirante, allineata con il nostro focus sull'innovazione, sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla continuità nel percorso ... ansa.it scrive