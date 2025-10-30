Mantova – Il Mantova affonda nella ripresa con il Catanzaro e si trascina sul fondo anche l’allenatore Possanzini. Alla squadra biancorossa non è bastata una buona ora di gioco per uscire dalla crisi. In seguito si è spenta la luce e i giallorossi hanno inflitto una nuova, dura lezione ai virgiliani per un passo falso che, a questo punto, apre le prossime ore a pesanti riflessioni in casa biancorossa. C’è grande attesa al “Martelli” per la gara che deve segnare al svolta nel difficile cammino dei padroni di casa, chiamati a risalire in fretta dall’ultimo posto. Per superare i giallorossi, che pure dal canto loro vogliono raccogliere punti per confermare lo slancio ritrovato grazie al primo successo stagionale con il Palermo, il tecnico virgiliano si affida a Mancuso, sostenuto in avanti da Bragantini e Caprini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Mantova cade ancora, Possanzini ai titoli di coda?