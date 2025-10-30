Il maltempo picchia forte su Pistoia | evacuata una scuola isolate due frazioni

PISTOIA – È stato sotto la lente della protezione civile tutto il giorno la situazione dei fiumi sul territorio della provincia di Pistoia. Sono i sorvegliati speciali all’interno del periodo di allerta meteo di codice giallo A far paura, in particolare, è il Brana ad Agliana, giunto al terzo livello di guardia con sistema di protezione civile a presidio lungo il tratto. Il Brana ha tracimato in via dei Campisanti e a Badia ed è stata evacuata la locale scuola. Nella Valdinievole sono state recuperate due persone rimaste intrappolate all’interno delle proprie auto a causa degli allagamenti, sotto due diversi cavalcavia dell’autostrada Firenze-Mare: uno a Montecatini Terme e uno a Buggiano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it