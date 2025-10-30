Il maltempo picchia forte su Pistoia | evacuata una scuola isolate due frazioni
PISTOIA – È stato sotto la lente della protezione civile tutto il giorno la situazione dei fiumi sul territorio della provincia di Pistoia. Sono i sorvegliati speciali all’interno del periodo di allerta meteo di codice giallo A far paura, in particolare, è il Brana ad Agliana, giunto al terzo livello di guardia con sistema di protezione civile a presidio lungo il tratto. Il Brana ha tracimato in via dei Campisanti e a Badia ed è stata evacuata la locale scuola. Nella Valdinievole sono state recuperate due persone rimaste intrappolate all’interno delle proprie auto a causa degli allagamenti, sotto due diversi cavalcavia dell’autostrada Firenze-Mare: uno a Montecatini Terme e uno a Buggiano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Scopri altri approfondimenti
L’organo prelevato in Friuli è arrivato a Torino dopo un viaggio contro il maltempo grazie a un complesso intervento coordinato tra aereo ed elisoccorso: operazione di oltre sette ore riuscita - facebook.com Vai su Facebook
Il maltempo picchia forte su Pistoia: evacuata una scuola, isolate due frazioni - È stato sotto la lente della protezione civile tutto il giorno la situazione dei fiumi sul territorio della provincia di Pistoia. Lo riporta msn.com
Diretta maltempo in Toscana: allagamenti e disagi, le zone colpite dalla pioggia forte - Chiusi in mattinata alcuni sottopassi soprattutto nelle province di Pisa e Livorno ... Riporta lanazione.it
Il maltempo fa paura a Pistoia e provincia: torrenti e fiumi a rischio. Strade allagate, scuola evacuata - Una impressionante quantità di pioggia sui rilievi provoca disagi a valle e nel capoluogo. Riporta msn.com