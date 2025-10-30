Il Loreto lotta come un leone ma non basta

virtus 93 loreto 85 VIRTUS: Baldi 24, Castellino 2, Mazzoni 5, Kucan 11, Melchiorri 26, Pollini 23, Boev 2. CONSULTINVEST LORETO PESARO: Delfino 13, Aglio 12, Valentini 4, Sgarzini 13, Tognacci 2, Graziani 19 (7 rimbalzi), Lomtazde 3, Pillastrini 13, Terenzi 6. Sconfitta esterna per Pesaro, che al termine di una gara ad alta intensità deve arrendersi alla Virtus Imola con il punteggio finale di 93-85. Un match condotto per lunghi tratti dai padroni di casa, ma nel quale la squadra di coach Gabriele Ceccarelli ha mostrato carattere, restando sempre agganciata alla partita e cercando di rientrare fino all’ultimo possesso utile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

