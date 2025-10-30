Il Lions Club Alta Maremma guidato da Adriano Mazzone ha iniziato la propria annata lionistica a Massa Marittima, dove è stato costituito nel 1966, e lo ha fatto organizzando con il Comune un evento aperto al pubblico, nell’ambito delle manifestazioni per gli ’800 anni di Libero Comune’, nella sala congressi del Palazzo dell’Abbondanza. Dopo il saluto del presidente, moderati dalla sindaca Irene Marconi, sono intervenuti Marco Paperini, storico ed esperto di storia medievale, che ha percorso la storia di Massa Marittima dal 1225; Maria Luisa Massai, presidente del Falusi, che si è soffermata sul lento e sofferto cammino dell’ emancipazione femminile, che ha cominciato a prendere corpo solo dopo il Suffragio Universale del 1945. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Lions Club fra storia e nuovi ingressi