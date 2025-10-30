Il Lions Club Empoli ricorda Busoni
Serata speciale quella offerta dal Lions Club Empoli Ferruccio Busoni per celebrare il musicista dal quale ha mutuato la propria denominazione. A raccontare la vita del pianista e compositore empolese è stato il dottor Lorenzo Ancillotti, organista della Collegiata di Sant’Andrea ad Empoli e direttore artistico del Centro studi musicali Ferruccio Busoni, oltre che professore di Storia della musica presso il Conservatorio di Lucca. L’intento di Ancillotti è quello di dissipare le leggende che circolano sul personaggio, cercando piuttosto di dargli la giusta e meritata collocazione tra l’Ottocento e il Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
