Il Lions Club Empoli ricorda Busoni

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata speciale quella offerta dal Lions Club Empoli Ferruccio Busoni per celebrare il musicista dal quale ha mutuato la propria denominazione. A raccontare la vita del pianista e compositore empolese è stato il dottor Lorenzo Ancillotti, organista della Collegiata di Sant’Andrea ad Empoli e direttore artistico del Centro studi musicali Ferruccio Busoni, oltre che professore di Storia della musica presso il Conservatorio di Lucca. L’intento di Ancillotti è quello di dissipare le leggende che circolano sul personaggio, cercando piuttosto di dargli la giusta e meritata collocazione tra l’Ottocento e il Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il lions club empoli ricorda busoni

© Lanazione.it - Il Lions Club Empoli ricorda Busoni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lions club empoli ricordaIl Lions Club Empoli ricorda Busoni - Serata speciale quella offerta dal Lions Club Empoli Ferruccio Busoni per celebrare il musicista dal quale ha mutuato ... Si legge su msn.com

lions club empoli ricordaIl Lions Club 'Empoli Ferruccio Busoni' celebra il grande musicista empolese - Nella conviviale del 23 ottobre scorso, il Lions Club Empoli Ferruccio Busoni ha voluto rendere omaggio al grande musicista empolese da cui il sodalizio ... Da gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Lions Club Empoli Ricorda