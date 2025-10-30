Il libro dei fantasmi Un fumetto per lettori amanti del brivido e storie d' amicizia

Il libro dei fantasmi, Remy Lai, Tunue' "Nessuno li sentì.Nessuno li vide.Né la madre che era in quell'ospedale in quel preciso momento, con una bambina in pancia.Né il bambino che era in quell'ospedale in quel preciso momento.Ma Testa di Bue e Muso di Cavallo non erano fantasmi.Molti anni prima. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

