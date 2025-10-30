Il libro dei fantasmi Un fumetto per lettori amanti del brivido e storie d' amicizia
Il libro dei fantasmi, Remy Lai, Tunue' "Nessuno li sentì.Nessuno li vide.Né la madre che era in quell'ospedale in quel preciso momento, con una bambina in pancia.Né il bambino che era in quell'ospedale in quel preciso momento.Ma Testa di Bue e Muso di Cavallo non erano fantasmi.Molti anni prima. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
JEFF KINNEY - LE STORIE DI PAURA DI UN AMICO FANTASTICO. UN LIBRO SCHIAPPA Preparati a spaventose risate! Zombie, vampiri, fantasmi e una quantità di personaggi spaventosamente divertenti... Prendi una torcia, scivola sotto le coperte e fatti tras Vai su Facebook
Il libro dei fantasmi. Un fumetto per lettori amanti del brivido e storie d'amicizia - #LettoriSelvaggi è una rubrica sui libri per i più piccoli curata da Elena Giacomin, libreria La casa sull’Albero ... Scrive arezzonotizie.it