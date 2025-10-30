Il lavoro della Polizia municipale e l' idea di sicurezza ritrovata

Ieri la polizia municipale ha arrestato tre egiziani che stavano prendendo a pugni un poveretto in via Messina per rapinarlo di una catenina d'oro che aveva al collo e forse pochi spicci. Sono intervenuti rapidamente, e davanti agli occhi sgranati di qualche passante incredulo, hanno fermato i primi due componenti della banda e il terzo l'hanno inseguito e acciuffato mentre tentava una fuga disperata. Poco prima questione di ore ma è solo un dettaglio - avevano scoperto una sartoria in via Bramante usata per assemblare abiti contraffatti. C'era un continuo via vai di senegalesi attorno a quel magazzino, chi entrava a passo svelto per lavorare e prelevare la merce, e chine usciva con borsoni carichi di roba.

