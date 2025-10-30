Il lato violento dei bonobo | cinque femmine attaccano un maschio in un comportamento mai osservato prima
Cinque femmine di bonobo hanno aggredito e probabilmente ucciso un maschio adulto del loro stesso gruppo chiamato. L'episodio descritto in nuovo studio non era mai stato documentato prima e svela il lato violento del matriarcato e del potere delle alleanze femminili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
