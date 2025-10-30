Il lato oscuro di Halloween la battaglia dei Templari che nella notte pregheranno per scacciare il Male
Ogni anno, la notte del 31 ottobre invade strade e case con zucche illuminate, costumi e «dolcetto o scherzetto». Halloween, come la conosciamo oggi, affonda le radici nei riti celtici di Samhain, festa che segnava la fine del raccolto e l'inizio dell'inverno, un momento in cui, secondo la tradizione, il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliava. Con l'espansione delle culture anglosassoni, la festa si è trasformata in un evento popolare, caratterizzato da travestimenti, dolci e spettacoli di paura. Ma dietro l'aspetto folkloristico e commerciale di Halloween, persistono interpretazioni più oscure. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dolcetto, scherzetto… o drink perfetto? Venerdì 31 ottobre si entra nel lato oscuro del The Apartment. DJ Set | 23:00 – 02:00 Drink a tema e rooftop vibes fino a tardi. Chi ha paura… resta a casa. Prenota ora: 347 9244162 Via dei Marrucini 1 – Ro - facebook.com Vai su Facebook
PREVENDITE APERTE Scopri il lato oscuro di una fiaba mai raccontata. The Ugly Stepsister ti porta in un mondo di ossessione e vendetta. ? Acquista ora i tuoi biglietti per le proiezioni dal 30 ottobre al 2 novembre e ricevi in esclusiva la card ufficiale de - X Vai su X
Halloween e il suo lato oscuro, la battaglia dei Templari che pregheranno per scacciare il Male - Ogni anno, la notte del 31 ottobre invade strade e case con zucche illuminate, costumi e «dolcetto o scherzetto». Segnala iltempo.it
Silb-Fipe: 'La notte di Halloween non può trasformarsi in un far west di feste abusive' - FIPE denuncia il dilagare di eventi illegali ad Halloween: feste in capannoni abusivi senza sicurezza minacciano i giovani e danneggiano i locali in regola ... horecanews.it scrive
10 canzoni di Halloween per riscoprire il lato dark delle tue popstar preferite - In vista della festa più spooky dell'anno ecco una playlist per rendere il vostro Halloween party più dark pop che mai ... Riporta vogue.it