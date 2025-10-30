il lato oscuro di halloween la battaglia dei templari che nella notte pregheranno per scacciare il male

Ogni anno, la notte del 31 ottobre invade strade e case con zucche illuminate, costumi e «dolcetto o scherzetto». Halloween, come la conosciamo oggi, affonda le radici nei riti celtici di Samhain, festa che segnava la fine del raccolto e l'inizio dell'inverno, un momento in cui, secondo la tradizione, il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliava. Con l'espansione delle culture anglosassoni, la festa si è trasformata in un evento popolare, caratterizzato da travestimenti, dolci e spettacoli di paura. Ma dietro l'aspetto folkloristico e commerciale di Halloween, persistono interpretazioni più oscure. 🔗 Leggi su Iltempo.it

