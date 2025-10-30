Il jazz nordico di Morten Halle al ParmaJazz Frontiere Festival | domenica 2 novembre alla Casa della Musica

Il ParmaJazz Frontiere Festival prosegue nel segno della ricerca con un appuntamento dedicato al suono scandinavo: domenica 2 novembre, alle 18:30, la Casa della Musica di Parma ospita il quintetto Into The Wild Hills, guidato dal sassofonista norvegese Morten Halle. Un quintetto d’eccellenza dalla scena scandinava. Accanto a Halle ai sassofoni, sul palco ci saranno Gunnar Halle (tromba), Helge Lien (pianoforte), Christian Meaas Svendsen (contrabbasso) e Andreas Wildhagen (batteria): cinque musicisti che rappresentano quattro decenni di jazz norvegese, tra scrittura e improvvisazione, lirismo e tensione narrativa. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

