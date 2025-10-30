Il grande cuore degli agrigentini | donata cucina e arredi al reparto di Radioterapia
Una cucina per il confort di sanitari e pazienti, donata dall’azienda canicattinese “Migliorini Cucine” e “Di Stosa Cucine”, e alcuni arredi per i sistemi di immobilizzazione collocati all’interno del locale bunker grazie ai proventi del progetto “Salus et Fides” con i concerti di beneficenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
#MESTRE • È nato un GRANDE CUORE PULSANTE di idee e #tecnologie in pieno centro Insieme a Prossimi ETS e Fablab Venezia abbiamo presentato The HuB - Human Bits, un grande spazio di 500 metri quadri in CORTE LEGRENZI che si present - facebook.com Vai su Facebook
Il Grande Cuore dei Mantovani Mantova, 12/10/2025 - dur: 3:57Il consolidato evento che riunisce più di quaranta associazioni di volontariato ha festeggiato in piazza Sordello la sua dodicesima edizione. https://mantova.tv/index.php?videoID=3678… - X Vai su X