Il grande cuore degli agrigentini | donata cucina e arredi al reparto di Radioterapia

Agrigentonotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cucina per il confort di sanitari e pazienti, donata dall’azienda canicattinese “Migliorini Cucine” e “Di Stosa Cucine”, e alcuni arredi per i sistemi di immobilizzazione collocati all’interno del locale bunker grazie ai proventi del progetto “Salus et Fides” con i concerti di beneficenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Grande Cuore Agrigentini Donata