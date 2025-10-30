il governo usa ha utilizzato halo per la propaganda anti immigrati scatenando grandi polemiche

Un’ondata di polemiche ha travolto il governo statunitense dopo che il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) ha diffuso sui propri canali social un’immagine tratta da Halo, celebre serie videoludica di Microsoft, con la scritta “ Fight the Flood ”. Il riferimento al parassitario nemico alieno del gioco è stato interpretato come un invito a “ combattere ” gli immigrati, equiparati metaforicamente a una minaccia da eliminare. Il messaggio, legato alle operazioni anti-immigrazione dell’ICE, ha suscitato accuse di razzismo, appropriazione indebita e manipolazione culturale. PC Gamer segnala che la controversia si è aggravata per la mancanza di una risposta ufficiale da parte di Microsoft, che pure intrattiene numerosi rapporti economici con il governo USA, incluso il finanziamento del nuovo edificio che sostituirà la East Wing della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Game-experience.it

