Il traguardo finale del Giro d'Italia 2026 sarà a Roma. Nelle ultime settimane c'erano state voci di una tappa conclusiva a Milano, tornando dunque ad una storica tradizione della Corsa Rosa, ma sono arrivate conferme che sarà la Capitale ad ospitare l'ultimo appuntamento del Giro proprio come avviene ormai dal 2023. A confermare questa notizia è stato Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda della città di Roma. Da ormai molti anni Onorato ha spinto per avere Roma come tappa conclusiva del Giro d'Italia e anche questa volta è riuscito a battere la concorrenza di Milano, che ora spera di avere almeno una cronometro nel corso della seconda settimana.

© Oasport.it - Il Giro d’Italia 2026 si concluderà a Roma. “Deve diventare tradizione come Parigi per il Tour”