Il giallo come impresa culturale | La Stanza 3B di Marzio Di Mezza e il coraggio dell’editoria indipendente
L’editoria indipendente italiana continua a produrre opere che uniscono qualità letteraria e innovazione. È il caso di La Stanza 3B. La prima indagine di Ennio Carbone, romanzo giallo di Marzio Di Mezza edito da Edizioni Vulcaniche, in uscita il 15 novembre e già preordinabile sulle principali piattaforme online. Architetto, giornalista e professionista della comunicazione, Di Mezza mette al servizio della narrativa la precisione del mestiere e la sensibilità di chi conosce le dinamiche sociali e umane del nostro tempo. Il risultato è un giallo raffinato e contemporaneo, dove l’indagine non riguarda solo un delitto, ma il senso stesso del vivere e del cercare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
