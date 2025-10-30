Il Formigine fa suo il derby Decide Arati gol in avvio
formigine 1 terre di castelli 0 FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Valcavi, Depietri Tonelli (25’pt Sighinolfi), Stella, Cristiani, Iattici, Arati, Stanco (90’ Ferrara), Mininno (87’ Waddi), Paglia (80’ Maletti). A disp. Rosa, Marverti, Sighinolfi, Guastalli, Roncaglia, Napoli. All. Mezzetti. TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Ceccarelli (55’ Barbolini), Bruno, Tzvetkov, Esposito, Palmiero, Azzi (65’ Dembacaj), Nait, Vezzani, Giordano (79’ Zironi). A disp. Venturelli, Ben Driss, Barbetta, Marchesi, Hysen, Guidotti. All. Cattani. Arbitro: Chouiref di Piacenza Reti: 7’ (rig.) Arati Note: ammonti Ceccarelli, Valcavi, Sighinolfi, Stella, Dembacaj, Bruno, Manfredini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
