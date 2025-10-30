Il foliage più bello della città di Como? Nel parco della Ticosa

Quicomo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è la prima volta che ne scriviamo. Anzi, sono ormai anni che seguiamo l'evoluzione del nostro “Central Park” grazie agli scatti di Lorenza Ceruti. Perché l'unica vera bonifica della Ticosa la sta eseguendo, lenta ma inesorabile, Madre Natura. Infatti, mentre l'uomo promette e arranca ormai da. 🔗 Leggi su Quicomo.it

