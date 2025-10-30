Il Financial Times incorona la Pomilio Blumm | è tra le aziende europee a crescita più costante

Ilpescara.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomilio Blumm entra tra le aziende europee con la crescita più costante nel lungo periodo, secondo la classifica Europe’s Long-term Growth Champions elaborata dal Financial Times in collaborazione con Statista. La nota agenzia di comunicazione di Pescara si colloca nella top five europea per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

