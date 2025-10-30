Oggi andremo a raccontarvi la storia di un film molto discusso, diretto dal grande Stanley Kubrick, un regista che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta della sua pellicola più perversa in assoluto. Nel mondo del cinema, alcuni attori e registi hanno lasciato un’impronta decisiva, scrivendo pagine di storia con le loro pellicole, cariche di significato e di immagini forti ed impossibili da cancellare. Stanley Kubrick è uno dei registi di maggior successo, uno dei maggiori cineasti dei sempre, che fu, nel corso della sua carriera, anche scenografo, montatore, direttore della fotografia, ma anche scrittore, fotografo e creatore di effetti speciali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il film più perverso di Stanley Kubrick: nascondeva un pruriginoso segreto