Il film di Call of Duty Paramount e Activision hanno trovato regista e sceneggiatore per un report

Il film di Call of Duty, una delle saghe videoludiche più popolari di sempre, inizia finalmente a prendere forma. Paramount Pictures e Activision hanno individuato nel regista Peter Berg e nello sceneggiatore Taylor Sheridan la coppia creativa chiamata a trasformare il celebre sparatutto in un kolossal cinematografico. Una collaborazione di peso: i due sono amici di lunga data e avevano già lavorato insieme a Hell or High Water (2016), film che conquistò quattro nomination agli Oscar e consolidò la loro sintonia artistica. The Hollywood Reporter segnala che Peter Berg, già noto per film d’azione realistici come Lone Survivor e Deepwater Horizon, si occuperà della regia e co-scriverà la sceneggiatura con Sheridan, autore acclamato per opere come Sicario, Wind River e per la costruzione dell’universo seriale di Yellowstone. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il film di Call of Duty, Paramount e Activision hanno trovato regista e sceneggiatore, per un report

Argomenti simili trattati di recente

? La call for entries per la 22° edizione di Biografilm (5-15 giugno 2026, a Bologna) è finalmente aperta. Cerchiamo documentari e film di finzione capaci di mostrarci il mondo in cui viviamo con voci originali e coraggiose. 3 requisiti fondamentali: è richiesta l - facebook.com Vai su Facebook

Il film di Call of Duty potrebbe aver trovato regista e sceneggiatore - A quanto pare ci sarebbero delle trattative in corso per chi si occuperà della regia e della sceneggiatura del film di Call of Duty: vediamo i nomi emersi nelle scorse ore. Da multiplayer.it

Call of Duty | Taylor Sheridan e Peter Berg svilupperanno il film - Dopo aver acquisito i diritti dalla saga Call of Duty per realizzarne un film, la Paramount ha ingaggiato due registi quali Taylor Sheridan e Peter Berg. universalmovies.it scrive

Call of Duty verso il grande schermo: scelti finalmente regista e sceneggiatore dell’atteso live-action! - Il film di Call of Duty entra nella fase calda: Paramount e Activision scelgono regista e sceneggiatore per il live- Scrive bestmovie.it