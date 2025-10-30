Il festival parte con un bacio Il ministro Giuli | ‘ll fumetto è arte‘ Messaggio d’amore dalla Francia

L’inaugurazione ufficiale di Lucca Comics & Games 2025, ieri mattina, al Teatro del Giglio è stata l’occasione per il ministro alla Cultura Alessandro Giuli di annunciare un decreto, da lui voluto, che prevede uno stanziamento di 750mila euro per sostenere tutti i festival italiani del fumetto nel 2026. "Perché il fumetto non è un’arte minore – ha spiegato – e perché, citando il poeta e filosofo Friederich Schiller, l’uomo è veramente tale solo quando gioca". Dopo l’introduzione del direttore di Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina, che ha ricordato come "Lucca è atto d’amore e ricerca di felicità", sul palco sono saliti i due principali rappresentanti di quella Francia a cui il festival è dedicato, l’illustratrice Rébecca Dautrermer, autrice del poster “French Kiss“ e il regista Luc Besson. 🔗 Leggi su Lanazione.it

