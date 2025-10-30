Il Festival di Morgana compie 50 anni | due settimane di appuntamenti

È stato presentato stamattina in conferenza stampa il programma: dal 6 al 16 novembre, il quartiere storico della Kalsa si animerà con spettacoli, laboratori, documentari, mostre, incontriUn abbraccio che, dalla Sicilia, arriva fino all’Indonesia e alla Cina, senza dimenticare i pupi né i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

