Il Festival della Migrazione | La soldiarietà è stata abbandonata come valore della politica
Speranza, solidarietà, relazioni, incontro, vocazione, indignazione, felicità. parole che hanno fatto da filo conduttore all’intervento di don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, al Festival della Migrazione. Don Ferrari ha parlato con franchezza, senza remore ma sempre con una grande attenzione a cogliere, anche, le opinioni altrui. "La solidarietà è stata abbandonata come valore politico, a causa dell’ideologia del neo liberismo e la criminalizzazione di Ong è solo la punta dell’iceberg. Non siamo politici ma facciamo politica, culturalmente la solidarietà non è più un valore oggettivo, questo significa che si sgretola la società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
